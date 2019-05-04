Климкин вспомнил о журналисте Асееве, который 2 года находится в плену «ДНР». Новости

Украинский журналист и публицист Станислав Асеев в течение двух лет незаконно удерживается в «ДНР». Об этом министр иностранных дел Павел Климкин напомнил в Twitter.
«Сегодня во Всемирный день свободы прессы-2019 много героических женщин и мужчин, которые пожертвовали своей свободой ради правды, незаконно находятся за решеткой. Станислав Асеев является одним из них. Российские наемники похитили его и содержат в ужасных условиях уже 2 года», – написал Климкин.
Сьогодні, у #WorldPressFreedomDay2019, багато героїчних жінок та чоловіків, які пожертвували своєю свободою заради правди, незаконно знаходяться за ґратами. Станіслав Асєєв є одним з них. Російські найманці викрали його та утримують у жахливих умовах вже 2 роки #FreeAseyev pic.twitter.com/OamI1aK2Mp— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2019 г.
Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.
Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.
Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.
Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.
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