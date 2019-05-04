Ситуация в пунктах пропуска утром 4 мая: Проезда ожидали 305 авто. Новости

Сегодня утром, 4 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 мая через контрольные пункты въезда-выезда последовало 44,2 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 10490 человек и 1275 транспортных средств;
- «Марьинка» – 9248 человек и 1588 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 7725 человек и 1395 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4140 человек и 960 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 12597 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 50/60;
- «Марьинка» – 0/80;
- «Новотроицкое» – 15/60;
- «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское:
- Said: «6:20. Майорск – машин 40 основной очереди»;
- Геннадий: «7:33. На 7 30 на Зайцево в сторону Горловки 50 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Влад: «7:18. На 7:15 въезд в Донецк на Марьинке перед первым постом 35 авто и за постом 15 машин»;
- Сергей: «9:33. На Каргиле в Украину на 9:00 пеших нет, основная автомобильная до моста, льгота 15 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Юлиана: «7:03. Еленовка – 80 машин в общей, 18 в льготной»;
- Максим: «8:41. На Еленовке в сторону Украины очередь до 2-го туалета».
КПВВ «Гнутово:
- Вадим: «6:31. Пищевик машин 20-25 основной очереди до камышей не дотягивает».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
Комментарии