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Ситуация в пунктах пропуска утром 4 мая: Проезда ожидали 305 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 4 мая: Проезда ожидали 305 авто

ДН

04.05.19 09:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 4 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 мая через контрольные пункты въезда-выезда последовало 44,2 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 10490 человек и 1275 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 9248 человек и 1588 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7725 человек и 1395 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 4140 человек и 960 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 12597 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 50/60; 
  • «Марьинка» – 0/80; 
  • «Новотроицкое» – 15/60; 
  • «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорское:

  • Said: «6:20. Майорск – машин 40 основной очереди»;
  • Геннадий: «7:33. На 7 30 на Зайцево в сторону Горловки 50 машин».

КПВВ «Марьинка»:

  • Влад: «7:18. На 7:15 въезд в Донецк на Марьинке перед первым постом 35 авто и за постом 15 машин»;
  • Сергей: «9:33. На Каргиле в Украину на 9:00 пеших нет, основная автомобильная до моста, льгота 15 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Юлиана: «7:03. Еленовка – 80 машин в общей, 18 в льготной»;
  • Максим: «8:41. На Еленовке в сторону Украины очередь до 2-го туалета».

КПВВ «Гнутово:

  • Вадим: «6:31. Пищевик машин 20-25 основной очереди до камышей не дотягивает».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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