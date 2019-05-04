На «республиканском» КПП стало плохо женщине. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», что в Петровском районе города, стало плохо женщине. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает МЧС «ДНР».

Спасатели оказали медицинскую помощь женщине 1930 г.р., у которой резко ухудшилось самочувствие. От госпитализации пострадавшая отказалась.

При этом отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи «ДНР» обратилось 502 человека, за медицинской помощью обратилось 11 человек.

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