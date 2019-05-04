На «республиканском» КПП стало плохо женщине. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», что в Петровском районе города, стало плохо женщине. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает МЧС «ДНР».
Спасатели оказали медицинскую помощь женщине 1930 г.р., у которой резко ухудшилось самочувствие. От госпитализации пострадавшая отказалась.
При этом отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи «ДНР» обратилось 502 человека, за медицинской помощью обратилось 11 человек.
Читайте также:
- В соцсетях сообщают о смерти женщины на КПП «ДНР»
- «Льгота» и «суперльгота»: В соцсетях обсуждают коррупцию на КПП «ДНР»
- С КПП «ДНР» «скорая» увезла мужчину и женщину
- Это даже не фашисты: Житель Донецка рассказал, как на КПП «ДНР» досматривают сотрудники «МГБ»
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину
Комментарии