Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

На «республиканском» КПП стало плохо женщине. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

На «республиканском» КПП стало плохо женщине

04.05.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», что в Петровском районе города, стало плохо женщине. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает МЧС «ДНР».

Спасатели оказали медицинскую помощь женщине 1930 г.р., у которой резко ухудшилось самочувствие. От госпитализации пострадавшая отказалась. 

При этом отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи «ДНР» обратилось 502 человека, за медицинской помощью обратилось 11 человек. 

Читайте также:

Комментарии