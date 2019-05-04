По пути к КПВВ «Гнутово» ОБСЕ увидела новые мины в поле и воронки на дороге. Новости

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые минные поля и воронки на дороге возле Гнутово, Пикуз и Верхнешироковского. Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что 1 мая мини-БПЛА СММ впервые обнаружил 8 свежих воронок, по оценке, образовавшихся предположительно в результате разрывов минометных мин (82 мм) в поле примерно в 3 км к востоку от Гнутово. Этот БПЛА также зафиксировал 30 свежих воронок, оцененных как последствия разрывов минометных мин (82 мм и 120 мм) в поле приблизительно в 3 км к северу от н. п. Пикузы (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя).

2 мая наблюдатели обнаружили свежую воронку ориентировочно в 20 м к северу от дороги, ведущей к н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), примерно в 1,5 км к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Эта дорога ежедневно используется мирными жителями для пересечения линии соприкосновения.

Кроме того, 1 мая мини-БПЛА СММ впервые обнаружил как минимум 100 противотанковых мин в поле примерно в 2,5 км к югу от Пищевика.

Также отмечается, что патрули Миссии способствовали установлению режима прекращения огня и осуществляли мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения работ по разминированию, которые, по сообщениям, проводились Вооруженными силами Украины на территории кладбищ и вокруг них в подконтрольных правительству районах возле н. п. Новотошковское (53 км к западу от Луганска), хутора Вольного к востоку от н. п. Золотое-4 (Родина; 59 км к западу от Луганска), н. п. Золотое-2 (Карбонит; 62 км к западу от Луганска), н. п. Золотое-3 (Стахановец; 61 км к западу от Луганска) и н. п. Катериновка (64 км к западу от Луганска).