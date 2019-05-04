С собаками и миноискателями: Как разминировали кладбища на линии разграничения (Фото). Новости

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным происшествиям совместно с представителями Национальной полиции проверили кладбища, расположенные вблизи линии разграничения на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 3 мая проверили кладбище в пгт. Старый Крым мариупольского городского совета на наличие взрывоопасных предметов.

Для того, чтобы люди могли спокойно прийти на могилы родных, начиная с 24 апреля, проводилась проверка кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения на наличие взрывоопасных предметов. За это время пиротехники ГСЧС обследовали 33 кладбища в Бахмутском, Марьинском, Волновахском, Ясиноватском районах, на территории торецкого и мариупольского городских советов, а также в Авдеевке.

После обследования территории общей площадью 84 га было обнаружено 6 единиц взрывоопасных предметов. Все опасные находки были немедленно изъяты и обезврежены установленным способом.

От Главного управления были привлечены 6 единиц техники и 15 человек личного состава.

«Уважаемые граждане! Если Вы все же наткнулись на подозрительный предмет, следует соблюдать определенные правила. Такой предмет нельзя трогать, перемещать, транспортировать и вообще делать с ним любые что-то. Место обнаружения надо заметить подручными средствами и сообщить о находке в Службу спасения по телефону «101», – говорится в сообщении.