Захват храмов ПЦУ на неподконтрольном Донбассе: Украина обратилась в ОБСЕ. Главная

Украина обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой проверить данные о том, что «администрация» в Донецкой области конфисковала храм и церковное имущество Православной церкви Украины в неподконтрольном украинскому правительству селе Кузнецово-Михайловке (Тельмановский р-н, Донецкая обл.). Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 мая заявил, что украинская сторона ожидает от Миссии проверку информации о незаконном и репрессивном поведении, передает «24 канал».
В частности, в конце апреля незаконные вооруженные формирования заявили о конфискации храма ПЦУ в селе Кузнецово и решили передать права собственности на него Московскому патриархату.
Дипломат отметил, что ранее ОБСЕ уже изучила ситуацию, когда НВФ проводили обыски в Свято-Троицком соборе ПЦУ в Луганске. Тогда они конфисковали церковные вещи, а священнослужители были заблокированы на так называемых «4,5-часовых интервью».
«Мы решительно осуждаем такие репрессивные действия российской стороны, которые нарушают свободу религии и вероисповедания, и призываем СММ продолжать реализовывать эту часть своего мониторингового мандата», – заявил Прокопчук.
Напомним, в новую Православную церковь Украины перешли около 340 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как сообщалось ранее, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины. В этой связи церквям Московского патриархата, действующим на территории страны, предложено присоединиться к Единой поместной православной церкви Украины. В частности в Донецкой области с соответствующим призывом выступил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП, руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов).
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