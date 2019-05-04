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В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в Донецке. Новости

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В Киеве мужчина заявил о незаконном задержании его сестры в Донецке

04.05.19 13:06unn.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Житель Киева обратился в полицию с заявлением об исчезновении его сестры, которая живет во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина передал в столичную полицию письмо от «министерства государственной безопасности ДНР» о задержании его родственников сроком на 30 суток. 

Как сообщил заявитель, его сестра, 1978 года рождения, проживает в Донецке и работает медицинской сестрой. С конца марта она не выходит на связь. 

По заявлению начато досудебное расследование по ст. 146-1 УК Украины (насильственное исчезновение). 

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