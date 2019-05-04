В Украине пересчитают пенсии: стало известно, кто получит надбавку. Новости

В принятом бюджете Пенсионного фонда отмечается, что в июле в Украине повышается прожиточный минимум. В связи с этим минимальная пенсия увеличится с 1497 до 1564 грн, то есть вырастет на 65 грн, а максимальная увеличится с 14,97 грн до 15,64 тыс. грн, то есть на 650 грн, передает Тoday.ua.

Отметим, по состоянию на 1 апреля пожизненное денежное содержание получают 3307 экс-судей. 1 января 2019 средний размер выплат этой категории составил 28 702 грн, а 1 апреля – уже 44 316 грн. Средняя пенсия выросла на 54,4%.

Пенсии по возрасту сейчас получают 8614536 пенсионеров. По состоянию на начало года она составляла 2648 грн, а на конец квартала – 2943 грн. То есть средний размер вырос на 11,1%.

Пенсии военнослужащих получают 555 185 человек. С 4682 грн. в январе пенсия выросла на 0,5%, то есть до уровня 4706 грн.

Социальные пенсии сейчас получают 82 665 человек. По состоянию на 1 января 2019 г. – средний размер выплат пенсий составляет 1500 грн, а на 1 апреля 2019 г. – средний размер выплат пенсий составляет 1501 грн. То есть средний показатель вырос на 0,1%.

Пенсии за выслугу лет получают 227338 украинцев. Если в январе размер пенсии составил 2477 грн, то в апреле она повысилась на 6,8%, достигнув отметки в 2645 грн.

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