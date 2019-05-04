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Кому нужно это позорище: Жители Донецка возмущены репетицией парада к 9 Мая (Фото). Новости

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Кому нужно это позорище: Жители Донецка возмущены репетицией парада к 9 Мая (Фото)

ДН

04.05.19 14:11dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке представители незаконных формирований «ДНР» проводят репетиции парада к 9 мая с использованием тяжелой боевой техники. 

По заявлениям местной «власти», в параде будет задействована 61 единица военной техники: танки Т-64 и Т-72, различные боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град», буксируемые и самоходные артиллерийские орудия, зенитные установки и прочее. 

Это вызвало возмущение местных жителей. В частности, они отмечают, что асфальт на центральных улицах испорчен траками бронетехники.

  • Галина: «Испортить часть дорог в городе и доставить людям кучу неудобств из-за отсутствия транспорта… Вот ваши репетиции»;
  • Владислав: «Гусеницами по асфальту...»;
  • Константин: «Республика богатая, новый положат»;
  • Влад: «А нафига нам нормальные дороги в центре?»;
  • Дмитро: «Ушатают асфальт. Нет что ли защиты на траки?»;
  • Том: «Задрали асфальт портить...»;
  • Андрей: «Эти люди и собачьей конуры не построили. Хотели бы сберечь не ими уложенный асфальт, надели бы на танки «башмаки», как это делается во всем мире»;
  • Кот: «С асфальтом совсем беда. Ну когда же наши срули начнут думать головой, а не седлом»;
  • Лилия: «Те, кто всегда с трепетом относился к замечательному празднику просто возненавидят его. Кому нужно это позорище под названием «парад».

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