Ситуация в пунктах пропуска днем 4 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Ботан»: «14:08. ГАИ, Горловка, в Украину 10 авто».

КПВВ «Марьинка»:

Ingort: «16:16. На каргиле в Донецк на 9.50 , основная автомобильная до 6 столба. Основная машин 40, льгота чуть больше 15»;

Сергей: «10:50. На Марьинке на основном в сторону Донецка на 10:30 ни машин, ни пеших»

Александр: «11:53. Каргил на спуске, льгота примерно четверть обычной»;

Андрей: «12:02. Каргил в Украину обычная 70 машин, льгота ~14, по состоянию на 12:00»;

Ingort: «12:40. Каргил Донецк основная очень медленно»;

Николай: «13:16. На 12:00 На выезд основная на мосту»;

Anton: «13:43. На Марьинке из Украины в Донецк никого, на Каргиле из Украины в Донецк больше 100 машин, поста даже не видно, движения нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «12:40. Очередь на Еленовке в сторону Украины на втором туалете держится».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Інтерн»: «13:56. Станица – стоп с 13.40. Чуть позже опять приостановили – возобновили.Потом опять пропуск приостановлен. Минут через 15 возобновят».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.

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