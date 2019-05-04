Как в Луганске Рейхстаг штурмовали (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске была осуществлена реконструкция штурма Рейхстага в 1945 году, сообщают местные интернет-издания.

Для этого здание Института культуры и искусств было задекорировано под Рейхстаг, рядом установлен макет немецкого танка.

Один из организаторов реконструкции, председатель Луганского военно-исторического объединения (ЛВИО) «Память Донбасса» Анатолий Феоктистов рассказал, что при проведении реконструкции было использовано порядка трех тыс. холостых боеприпасов.