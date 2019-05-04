Украинские военные привезли в прифронтовой поселок лекарства (Видео). Новости

Амбулатория прифронтового Верхнеторецкого (Донецкая обл.) получила очередную партию необходимых лекарственных средств и препаратов на сумму около 40 000 гривен. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Мы, военные, не только защищаем, но и предоставляем посильную помощь местным медицинским учреждениям в районе проведения операции», – отметил командующий объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, всего за год медицинским учреждениям Донецкой и Луганской областей передана помощь на сумму около 6 млн. грн..

«Спасибо, что помогаете нам. Мы фактически находимся на передовой. У нас всякое бывает: обстрелы, ранения. В основном в поселке живут старики, которым в любой момент может понадобиться помощь», – сказала заведующая амбулаторией.