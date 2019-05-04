Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейшую российскую станцию ​​наземной разведки. Новости

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области новейшую российскую станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 «Кредо-М1». Об этом говорится в отчете Миссии.

«Миссия зафиксировала одну переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-8 «Кредо-М1») на западной окраине с. Первомайского (58 км к западу от Луганска)», – говорится в сообщении.

ПСНР-8 «Кредо-М1» разрабатывали в НИИ «Стрела» в российском городе Тула в течение 1995-2001 годов, на вооружение вооруженные силы РФ ее приняли в 2002, в Украину никогда не поставляли.

Станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат подвижных наземных, воздушных и надводных целей и корректировки огня артиллерии. Требует двух-трех человек для обслуживания и обеспечивает дальность зоны обзора от 200 м до 32 км. Может обнаруживать цели на расстоянии: человек – 7-8 км; танк – до 16 км; грузовой автомобиль – до 32 км; разрыв артиллерийского снаряда – до 5 км. Время работы от аккумуляторной батареи – до 24 часов, вес – 51 кг.