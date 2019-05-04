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В зоне ООС из вырубленной древесины незаконно изготовляли поддоны (Фото). Новости

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Луганская область

В зоне ООС из вырубленной древесины незаконно изготовляли поддоны (Фото)

04.05.19 19:42dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

В Рубежном (Луганская обл.) в результате проверки была выявлено площадка, на которой осуществлялась деятельность по переработке и реализации древесины и деревянных поддонов без соответствующих разрешительных документов. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате проведенных мероприятий изъято 70 кубических метров лесоматериалов на сумму более 480 тыс. грн, более 320 деревянных поддонов, станки и другое оборудование на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен административный протокол.

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