В зоне ООС из вырубленной древесины незаконно изготовляли поддоны (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) в результате проверки была выявлено площадка, на которой осуществлялась деятельность по переработке и реализации древесины и деревянных поддонов без соответствующих разрешительных документов. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате проведенных мероприятий изъято 70 кубических метров лесоматериалов на сумму более 480 тыс. грн, более 320 деревянных поддонов, станки и другое оборудование на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен административный протокол.