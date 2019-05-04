Порошенко отметил преимущества украинского паспорта перед российским. Новости

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествовать по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Он отметил, что украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.

«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», – написал он.

Український паспорт значно випереджає російський за можливостями подорожування світом. Про це свідчать дані світового рейтингу Passport Index 2019. Всього український паспорт надає вільний в'їзд у 133 держави світу.



Пишаюся, що ми зміцнили статус українського громадянства. pic.twitter.com/9ksDMedPxk — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 мая 2019 г.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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