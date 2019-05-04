Жителей Донбасса задерживали на КПВВ из-за наркотиков, взяток и георгиевской ленты. Новости

На контрольных пунктах въезда/выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Украины товаров, среди которых были компрессоры к холодильникам и духи на сумму более 80 тыс. грн. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Госпогранслужба Украины.

Товары, которые перемещались с нарушением установленных правил, изъяты представителями фискальной службы для оформления соответствующих материалов дела об административном правонарушении.

На КПВВ «Марьинка» пограничники с помощью служебной собаки разоблачили мужчину, который следовал с неподконтрольной территории с наркотиками. В частности мужчина нес два свертка с веществом растительного происхождения и веществом белого цвета.

В полицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Мужчина и наркотики были переданы сотрудникам полиции в Донецкой области.

На КПВВ «Новотроицкое в салоне автомобиля «Дэу», который двигался с неподконтрольной украинскому правительству территории, пограничники выявили георгиевскую ленту.

Таким образом в действии лица содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Обнаруженная запрещенная символика была изъята сотрудниками полиции.

На КПВВ «Марьинка» женщина, направляющаяся на непоконтрольную территорию, предложила пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 1000 рублей РФ за беспрепятственный пропуск транспортного средства с овощами. Нарушительница была передана сотрудникам полиции.

В полицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).