В Мариуполе на ходу загорелся автомобиль (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во время движения загорелся легковой автомобиль. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«3 мая в 9:23 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение, что в Центральном районе, на перекрестке ул. Соборная и пр. Металлургов, на пути следования легкового автомобиля возник пожар. В результате возгорания легкового автомобиля пострадал мужчина 1957 г.р.», – говорится в сообщении

На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию было установлено, что пожар ликвидирован до прибытия спасателей. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Причина пожара устанавливается.

От Главного управления привлекалось 2 единицы техники и 14 человек личного состава.