В Северодонецке продолжают фиксировать случаи кори. Новости

В первом квартале этого года в Северодонецке (Луганская обл.) корью заболело пять человек: все местные взрослые, а вот в апреле диагноз корь поставили еще 15 лицам от 22 до 40 лет. Также двум детям болезнь передалась от мамы. Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре министерства здравоохранения Украины.

За первые дни мая зафиксировали еще четыре случая.

При этом отмечается, что все те, кто заболел, не контактировали с инфицированными и не вели активный образ жизни: то есть можно говорить о локальной вспышке.

Сейчас все детские поликлиники Северодонецка обеспечены вакциной. «Если же вы чувствуете осиплость голоса, повышение температуры тела и появились кожные высыпания в виде пятен – немедленно обращайтесь к врачу», – призывают медики.