Бывший член НВФ добровольно сдался правоохранителям в Донецкой области. Новости

В Донецкой области экс-охранник админздания «ДНР» сдался украинским правоохранителям. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила пресс-служба Нацполиции.

В июне 2014 года 17-летний подросток пришел в незаконные вооруженные формирования помочь строить «русский мир». Когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, парень испугался и остался в родном городе. Но впоследствии снова решил вернуться в НВФ.

В августе 2014 года уехал в неподконтрольный украинскому правительству Донецк и присоединился к одному НВФ «ДНР». В январе 2015 года парень охранял их административное здание. Следует отметить, что «база» находилась в пяти километрах от Донецкого аэропорта, поэтому с началом боев на территории ДАП парень снова убежал.

Затем он узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности и добровольно сдался украинским правоохранителям.

После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения молодого человека могут освободить от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).