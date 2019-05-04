Есть несколько ходов: Зеленский анонсировал ответ Украины на паспортный указ Путина. Главная

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит ответ на решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом он сказал сегодня, 4 мая, у здания Верховной Рады, куда он прибыл на консультации с руководителями парламентских фракций, передает «Интерфакс-Украина».

«Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу – секретов нет», – сказал он.

Зеленский приехал в сопровождении нескольких человек, среди которых Сергей Шефир.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.

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