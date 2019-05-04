В штабе ООС назвали главные приоритеты на ближайшее время (Фото). Новости

Сегодня, 4 мая, в районе проведения Операции объединенных сил с участием командующего объединенных сил Сергея Наева, руководства облгосадминистраций в Донецкой и Луганской областях и командиров оперативно-тактических группировок и военных частей, привлеченных к проведению операции, состоялся «круглый стол». Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе мероприятия присутствующие подвели итоги 12-го месяца проведения операции и обсудили основные тенденции развития оперативной обстановки.

Во время «круглого стола» участники проанализировали ситуацию с безопасностью в районе проведения операции и ведения боевых действий за апрель текущего года.

Кроме того, были заслушаны отчеты представителей всех составляющих сектора безопасности и обороны, входящих в состав Объединенных сил, а представители областных государственных администраций проинформировали о результатах совместной с Объединенными силами деятельности по восстановлению и развитию мирной жизни в восточных регионах Украины.

В ходе диалога участники определили основные направления дальнейшей совместной деятельности Объединенных сил и органов государственной власти в военной, правоохранительной и социально-гуманитарной сфере.

Подводя итоги, Наев подчеркнул присутствовавшим командирам, что главным приоритетом их деятельности должно быть сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава.