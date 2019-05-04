«Мариуполь» на выезде одержал минимальную победу над «Зарей». Новости

В рамках 27-го тура УПЛ ФК «Заря» потерял возможность сократить отставание от третьего места, потерпев минимальное поражение от ФК «Мариуполь».

«Заря» в Запорожье принимала «Мариуполь». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный в матче гол был забит на 34-й минуте матча: нападающий гостей Руслан Фомин замкнул передачу Александра Зубкова. После этого матча у «Зари» осталось 38 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

«Мариуполь» набрал 36 очков и идет пятым.

«Заря» – «Мариуполь» – 0:1.