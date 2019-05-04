Недалеко от полигона: Появились подробности подрыва женщины на кладбище в Донецке . Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке кладбище, где на растяжке подорвалась женщина, оцеплено. Там сейчас работают саперы. Об этом сегодня, 4 мая, местные жители сообщают в социальных сетях.

При этом отмечается, что горожан на кладбище не пускают, но обещают его открыть после обследования.

«Меня сегодня не пустили туда – работали саперы. Завтра обещают открыть», – пишет Игорь.

Также отмечается, что это кладбище находится не на линии разграничения, а вдалеке от места боевых действий.

«Новодевичье – пожалуй самое удаленное в тыл донецкое кладбище. На это Новодевичье из центра пилить на машине с полчаса», – пишет Евгения.

С ней согласна Елена: «Откуда там могла взяться граната, в том районе не было боевых действий. Значит какая то мразь это сделала специально». Она же уточняет, что это кладбище находится недалеко от полигона, на котором проводят учения незаконные вооруженные формирования «ДНР».

Напомним, вчера во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на кладбище на растяжке подорвалась женщина. Она получила многочисленные осколочные ранения. Представители «ДНР» о пострадавшей в результате взрыва женщине не сообщают.