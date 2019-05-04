Опасно мины! Кабинет министров утвердил Правила обозначения опасностей, связанных с минами . Новости

Кабинет Министров Украины утвердил Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами – последствиями войны. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Правила – это первый утвержденный правительством подзаконный акт после принятия Верховной Радой в декабре 2018 Закона Украины «О противоминной деятельности в Украине». Они приняты во исполнение международных обязательств Украины и учитывают положения международных стандартов противоминной деятельности», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что до сих пор в Украине не существовало единой системы обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами. Национальные и международные организации использовали различные маркировочные знаки, методы и системы без учета условий территорий, ландшафта, климата, потребностей местного населения и тому подобное.

Отныне для всех действуют общеобязательные правила, устанавливающие единые унифицированные требования к обозначению опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами – последствиями войны, а именно:

формы предупредительных знаков опасных районов;

описание и образцы использования самодельной системы обозначения камнями опасных районов и физического барьера в виде ограждения;

форма акта приема-передачи системы обозначения опасного района.

Правила применяются для обозначения опасных районов подразделениями Государственной службы чрезвычайных ситуаций, местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными или международными организациями, которые реализуют проекты и программы по противоминной деятельности.

На государственном и местном уровне вопрос о обозначения опасных районов отныне будет включаться в программы информирования населения о минной опасности.

Принятыми правилами предусмотрена необходимость внедрения мер по недопущению гражданского населения в опасные районы, к которым относятся:

оповещение, информационно-просветительская работа среди гражданского населения по предупреждению об опасностях, связанных с минами;

обозначение, ограждение и проведения мониторинга опасных районов.

Также правилами определены виды систем обозначения опасных районов и их ограждения:

постоянные (с неограниченным сроком использования, требующие обслуживания);

временные (устанавливаются и используются определенный промежуток времени при подготовке к проведению операций по очистке территории от взрывоопасных предметов для обозначения опасного района);

самодельные (в случае невозможности установления постоянной или временной системы обозначения опасного района создаются из подручных материалов и в максимально короткий срок должны быть заменены на постоянные или временные).

Правилами установлены единые требования к предупредительным знакам, которых теперь должны придерживаться органы власти, национальные и международные организации, осуществляющие мероприятия по противоминной деятельности.

Среди требований к предупреждающим знакам – четкость, устойчивость к воздействию погодных условий, понятность для населения общины, где они устанавливаются.

Предупредительные знаки должны устанавливаться вокруг опасного района на расстоянии, чтобы гражданское лицо, которое к нему приближается, могло видеть их из любой точки приближения.

При этом правилами запрещено использовать при установлении временных или постоянных систем обозначения опасного района остатки боеприпасов, ящики для них или другие материалы, которые могли бы содержать взрывчатые вещества, а также те, что сняты с вооружения.