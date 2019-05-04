Геращенко рассказала о чем говорили с Зеленским в Раде (Фото). Новости

Сегодня, 4 мая, состоялась встреча новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и руководителями парламентских фракций. Присутствовали представители всех фракций (на уровне руководителей или заместителей), от «Народного фронта» 3 представителя, а от «Радикальной партии» – никого. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко

По ее словам, главная тема встречи – проведение консультаций относительно даты инаугурации, обмен мнениями по налаживанию сотрудничества между ветвями власти.

Новоизбранный президент обратился с инициативой провести инаугурацию 19 мая. Большинство руководителей фракций, присутствующих на встрече, отметили, что донесут эту позицию до своих коллег, а соответствующие решения будут приниматься на заседании фракций 14-14 мая.

«Как я и говорила в комментари журналистам ранее, 14 мая ВР оперативно проголосует постановление, в котором будет определена дата инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент, и проголосовать. Все произойдет в строгом соответствии с законом и в установленные законом сроки», – написала Геращенко.

Также она отметила, что во время депутаты из других фракций поднимали вопрос отношения новоизбранного президента к избирательной системе (мажоритарка или списки), возможностей роспуска парламента, законов об импичменте и ВСК, прочее.

«Я сосредоточилась на ключевой для меня теме внешней политики и внешней агрессии РФ против Украины. Отметила, что уже первым вызовом для новоизбранной команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии о продлении санкций и важно добиться их пролонгации. Порошенко прилагал для пролонгации санкций много дипломатических усилий», – подчеркнула первый вице-спикер.

Также она проинформировала об определенных нюансах минских переговоров, которые находятся в стагнации из-за деструктивной позиции РФ. «Рассказала об усилиях по освобождению заложников и другие гуманитарные и оборонные аспекты, о том, что в ВР существует неформальная Минска платформа, дискуссионная площадка, который позволяет знакомить депутатов с ходом переговоров и мирными инициативами. 16 мая состоится очередное заседание минской платформы в ВР, где я планирую подвести некий итог своей работы для коллег – как уполномоченного президента Порошенко по мирному урегулированию и как участника гуманитарной группы. Пригласила экспертов по внешней политике новоизбранного президента на эту встречу, чтобы поделиться некоторыми мыслями по минского процесса», – резюмировала Гераценко.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.