В минсоцполитики рассказали, кто получит субсидию наличными. Новости

В мае 2019 года автоматическое переназначение субсидий на новый год коснется 3 млн домохозяйств. Остальным получателям госпомощи необходимо будет заново подать заявление и декларацию о доходах в управление соцзащиты. Об этом сообщило Министерство социальной политики на своем официальном сайте.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий. Так, субсидианты, обратившиеся за помощью впервые, начали получать средства на специальные счета в «Ощадбанке», который в свою очередь рассчитывался с коммунальными службами и сообщал гражданам о том, сколько им осталось доплатить.

1 мая 2019 года стартует второй этап монетизации. С этого дня субсидианты будут получать помощь наличными: пенсионеры – через Пенсионный фонд и «Укрпочту», работающие – в отделениях «Ощадбанка». Чтобы получить субсидию, в управление социальной защиты нужно повторно подать заявление и декларацию о доходах следующим группам граждан:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

семьям, которым субсидию назначили не на всех прописанных, а на фактически проживающий в квартире/доме людей;

семьям, в которых на протяжении года прибавилось или убавилось людей;

семьям, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста.

Так, летнюю субсидию будут рассчитывать на основании доходов граждан в III-IV кварталах 2018 года, соцпомощь на отопительный сезон-2019/2020 – на основании I-II кварталов нынешнего года.

Отдельно в министерстве отметили, что наличную субсидию назначат только тем семья, у которых нет задолженности за коммунальные услуги. «По законодательству, если человек имеет задолженность более одного месяца на сумму от 340 грн, мы не назначаем субсидию на следующий период, пока он этот долг не погасит», – сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Так, семьи с долгами по коммунальным счетам будут переведены на безналичную монетизацию субсидий.

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