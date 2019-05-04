«Шахтер» увеличил отрыв от «Динамо» (Фото). Новости

Сегодня, 4 мая, донецкий «Шахтер» разгромил ФК «Львов» в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги.

После этой победы «Шахтер» довел преимущество над киевским «Динамо» в турнирной таблице до девяти очков.

2018-19, Чемпионат Украины. Финал. 27-й тур.

«Шахтер» – «Львов» 5:0 (1:0)

Голы: Альваро Луиc, 17 (автогол) (1:0); Веллингтон Нем, 51 (2:0); Болбат, 55 (3:0); Коваленко Вик., 63 (4:0); Алан Патрик, 76 (5:0)

«Шахтер»: Шевченко Ал.; Болбат (Бондарь В., 75); Кривцов; Матвиенко Н.; Исмаили; Маркос Антонио; Коваленко Вик. (Дентиньо, 78); Алан Патрик; Веллингтон Нем (Тете, 66); Тайсон; Жуниор Мораес

«Львов»: Бандура; Адамюк; Парамонов; Висенте (Насонов, 25); Борзенко; Бруно Д.; Кадина; Липе Велозо (Сабино, 54); Альваро Луиc; Педро Витор; Пернамбуко (Шина, 65)

Предупреждения: Веллингтон Нем, 9 - Борзенко, 41

Также сегодня в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией».