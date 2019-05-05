Сводка из зоны ООС за 4 мая: Версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из 82 мм минометов вблизи города Авдеевка;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское;

из станковых противотанковых гранатометов вблизи села Чермалык;

дважды из подствольных гранатометов вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у населенного пункта Талаковка;

трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны четыре раза:

из 120 мм минометов около населенного пункта Зайцево;

из 82 мм минометов в районе населенного пункта Луганск

из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов около населенного пункта Новоалександровка;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Золотое-4.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районе Минерального и Васильевки. Применялись СПГ, АГС, а также стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщают о восьми обстрелах. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Нижнее Лозовое и Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.