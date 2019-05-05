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ОБСЕ потеряла беспилотник у Алмазного. Новости

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Луганская область

ОБСЕ потеряла беспилотник у Алмазного

05.05.19 10:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области утерян беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия. Об этом сообщается в отчете Миссии.

«Находясь в 4 км к западу от н. п. Алмазная (неподконтрольный правительству, 55 км к западу от Луганска) и выполняя полет БПЛА СММ малого радиуса действия примерно в 300 м к юго-юго-западу, наблюдатели заметили, что аппарат попал под действие радиопомех сигнала GPS», – говорится в сообщении. 

Команда Миссии потеряла контроль над БПЛА и не смогла его вернуть.

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