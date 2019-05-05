Нет ни одного украинского телеканала: Что смотрят по ТВ жители прифронтовых поселков Донбасса. Новости

За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе в ряде прифронтовых населенных пунктах Ясиноватского, Марьинского и Волновахского районов Донецкой области и ряде населенных пунктах Луганской области не транслируется ни один украинский телеканал. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Телевизор, подключенный с помощью автомобильного аккумулятора и комнатной антенны в прифронтовом поселке Опытное (подконтрольная правительству Украины территория) показывает несколько десятков российских телеканалов, а также "Первый республиканский канал" т.н. "ДНР", каналы "Новороссия" и "Оплот". При этом в ассортименте нет ни одного украинского телеканала. И так пять лет конфликта и не только в Опытном. Такой же ассортимент в телевизоре в ряде прифронтовых населенных пунктах Ясиноватского, Марьинского и Волновахского районов Донецкой области и ряде населенных пунктах Луганской области», – написал он.

По словам Каплина, десятки тысяч человек, проживающие вдоль линии разграничения на подконтрольной Украине территории, в 21-м веке узнают обновления в законодательном поле Украины из немногих бумажных газет волонтерских организаций или с помощью «сарафанного радио». «Ведь о том, как получить свидетельство о рождении или смерти, вступить в наследство, оформить субсидию или проголосовать на выборах президента Украины не расскажут здесь по телевизору...», – добавил он.

При этом, как отмечает Каплин, за информационный бюллетень «Мирные вести» с практическими правовыми рекомендациями, который выпускает гуманитарная миссия, в прифронтовой зоне иногда случались потасовки среди людей, когда бюллетеня не хватало. «А иногда местные "предприниматели" листы бюллетеня копировали и продавали по 5-10 грн», – подытожил Евгений Каплин.

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