Цены на молочные продукты: Луганщина вошла в ТОП-5 самых дорогих регионов. Новости

Луганская область вошла в пятерку регионов Украины, где самая высокая стоимость молочной корзины. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«По данным официальной статистики за март 2019 года, самая дорогая молочная корзина в Херсонской области, которая стоит 240 грн, а самая дешевая в Тернопольской области – 206 грн. Разница между этими регионами составляет 34 грн. В наш продуктовый набор вошли по 1 кг сметаны, творога, литр молока и пачка сливочного масла весом 200 грамм. Именно на эти виды молочки являются социальными», – написал он.

Так, пятерка самых дорогих регионов выглядит так:

Херсонская область – 240 грн;

Одесская область – 235 грн;

Полтавская область – 234 грн;

Черкасская область – 233 грн;

Луганская область – 231 грн.

ТОП-5 самых дешевых регионов: Тернопольщина – 206 грн, Закарпатье и Сумщина – 207 грн, Житомирщина – 209 грн, Винницкая область и Волынь – 210 грн.

А между ними оказались:

Донецкая область – 229 грн;

– 229 грн; Кировоградская область – 227 грн;

Киевская область – 226 грн;

Ивано-Франковская и Харьковская области – по 224 грн;

Черновицкая область – 223 грн;

Запорожская область – 222 грн;

Днепропетровская область – 220 грн;

Львовская, Хмельницкая и Черновицкая области – по 217 грн;

Николаевская область – 212 грн;

Ровенская область – 211 грн.

При этом Луганщина является самым дорогим регионом по стоимости сливочного масла – 43,50 грн.

Эксперт напомнил, что за I квартал 2019 года по стране сливочное масло подорожало на 3,3%, с 39 грн до 40,3 грн за 200 г, сметана – на 2,8%, с 56,6 грн до 58,2 грн за 1 кг, сыр – на 2,5%, с 97,8 грн до 100,2 грн за 1 кг, молоко – на 2,1%, с 23,7 грн до 24,2 грн за литр.

«По собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей, в апреле молочные продукты подорожали от 0,4% до 0,6%. Так, сметана добавила 0,6%, сливочное масло – 0,5%, а молоко и творог – 0,4%. Регионы, которые имеют самые низкие цены на молочные продукты, имеют и наименьшие темпы роста среднего показателя пенсии, а также сам размер средней пенсии», – добавил Дорошенко.

Ранее сообщалось, что Луганская область вошла в ТОП-5 регионов, где самая низкая стоимость хлебной корзины.

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