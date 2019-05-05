Теплые кредиты-2019: В Украине почти 500 млн грн уже выдано семьям на утепление жилья. Новости

В Украине почти 500 млн грн «теплых кредитов» уже выдано семьям на энергоэффективные мероприятия в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

«В апреле этого года более 30 тыс. семей поспешили принять участие в государственной программе по утеплению жилья и привлечь около 350 млн грн "теплых кредитов". Это более чем в 2 раза больше, чем в марте, когда семьи инвестировали 151 млн грн в энергоэффективность», – говорится в сообщении.

В частности, в апреле государственными банками выдано:

на утепление частного жилья – 235,4 млн грн;

на энергоэффективные мероприятия для Объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) – 102,7 млн грн;

на твердотопливные котлы – 8,7 млн грн.

«В 2019 году особенно поражает высокий спрос ОСМД на государственную поддержку», – отмечается в сообщении.

Например, в апреле 320 ОСМД получили 103 млн грн «теплых кредитов» на энергоэффективные мероприятия. Для сравнения – в марте на эти цели только 15 ОСМД взяли 4 млн грн.

Всего в 2019 году население и ОСМД привлекли уже почти полмиллиарда гривен «теплых кредитов». Это фактически половина суммы от общего прогнозируемого объема кредитования – 1,1 млрд грн «теплых кредитов» (при имеющемся бюджетном финансировании в размере 400 млн грн).

«Поэтому, не теряйте времени! Все желающие еще имеют возможность воспользоваться программой и инвестировать в энергоэффективность своего дома, чтобы жить в комфорте и экономить на коммунальных услугах», – отметил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Как сообщалось ранее, Европейский союз выделил 104 млн евро на реализацию программ по повышению энергоэффективности жилищного фонда Украины.

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