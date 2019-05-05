Житель прифронтового Светлодарска торговал боеприпасами (Фото). Новости

В прифронтовом Светлодарске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) полицейские задержали торговца боеприпасами. Об этом сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Сотрудники уголовного розыска полиции Бахмута получили информацию, что житель прифронтового Светлодарска тайно подыскивает покупателя для продажи боеприпасов. Чтобы предупредить утечку предметов войны, полицейские немедленно провели оперативные мероприятия и контрольные закупки», – говорится в сообщении.

Так, 27-летний ранее судимый продавец был задержан во время подпольной сделки с гранатами Ф-1 и РГД-5 и деньгами от их реализации. Дома у торговца оперативники изъяли еще и патроны. За весь запас владелец собирался выручить более 1 тыс. грн. «Как пояснил нарушитель, боеприпасы он получил от незнакомца во время совместного употребления спиртных напитков по месту проживания. Но впоследствии, когда понадобились деньги, он решил их продать», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». «Подозреваемый, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – подытожили в полиции.

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