Пейзажи Донетчины, которые выглядят, как произведения искусства (Фото). Новости

Вода, ветер и растения создают пейзажи Донбасса, которые выглядят, как произведения искусства. Поэтому в Украине за чудесами можно ехать не только в Карпаты или в замки Волыни, Галичины, Буковины, пишет «Радио Свобода».

Так, неподалеку от села Назаровка (Володарский р-н, Донецкая обл.) расположена «каменная страна» – заповедник «Каменные могилы». Это – рай для любителей необычных видов, особенно на закате и восходе солнца. Именно этот заповедник вошел в ТОП-21 всеукраинского конкурса «Семь природных чудес Украины». Местность является домом для множества животных – серые куропатки, фазаны, лисы, зайцы, степные гадюки – и 18 видов краснокнижных растений.

А на территориях Володарского, Мангишського и Новоазовского районов Донецкой области раскинулся национальный парк «Меотида». На его территории – озера, лиманы, лагуны и косы. Символом парка является птица шилоклювка, которая находится под охраной Красной книги Украины, Боннской конвенции, Директивы ЕС о защите диких птиц и Соглашения AEWA. В заповедник «Меотида» входит не только суша, но и акватория Азова (заказник «Белосарайская коса», где охраняют редких птиц). После начала вооруженного конфликта заповедник оказался разделенным: часть находится под контролем «ДНР».

Национальный природный парк «Святые горы» «Донецкой Швейцарией» или «Жемчужиной Донбасса» называли режиссер Владимир Немирович-Данченко и писатель Антон Чехов. Простирается парк вдоль реки Северский Донец и занимает 405 кв. км. Святые горы имеют свой особый цвет и дух. Составляющими этого ландшафта являются меловые горы, реликтовые меловые сосны и вековые дубы. Здесь расположены археологические объекты и памятники истории – их более 200: Святогорская Свято-Успенская лавра, могила Иоанна-затворника, монашеский скит. А еще – шедевр кубизма, памятник Артему (Федору Сергееву) авторства скульптора Кавалеридзе, о декоммунизации которого так долго спорили, и известный 600-летний дуб.

Также в Донецкой области расположено одно из природных чудес Украины, третья горная система страны – Донецкий кряж. За свои 300 млн лет истории кряж выступал то морским дном, то островом, то частью материка. И так как он является древними горами, то постепенно доживает свой век.

На юго-востоке Донецкой области, в 20 км от побережья Азовского моря, расположен ботанический заказник «Хомутовская степь». Почти всю степь покрывают растения ковыль и типчак. Существует легенда, что когда здесь остановились на отдых два враждебных лагеря, одни послали на разведку молодого воина по имени Ковыль, а другие девушку Типчак. Молодые люди встретились на горе и влюбились друг в друга. Когда войска с обеих сторон утром увидели, что их разведчики влюблены, решили их не трогать и отпустить. С тех пор в степи растения ковыль и типчак всегда растут рядом.

Между селами Закотное и Пискуновка (Донецкая обл.) в долине реки Северский Донец расположен заповедник «Меловая флора». Ландшафт этой территории создают крокусы, тюльпаны, ряска Буше, мелово-сосновые боры, байрачные дубравы.

А на территории Константиновского района на Донетчине расположен региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык». Здесь можно найти Клебан-Быкское водохранилище, «Клебан-Быкское обнажение», следы необычной растительности, окаменевшие остатки кораллов и моллюсков и еще много чего интересного.

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