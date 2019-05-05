Без статуса ВПЛ: Правозащитники рассказали, как облегчить получение пенсий жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

Международные организации неоднократно обращались к правительству Украины с призывом отменить привязку выплаты пенсий к статусу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказали менеджер по адвокации Центра информации о правах человека Алена Лунева и специалист по коммуникациям Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, передает «Громадське».

«У нас можно говорить о двух категориях пенсионеров, с которыми мы имеем дело. Это мобильные пенсионеры, которые могут уехать из оккупированной территории, тогда модальность пенсии будет одна, но при этом у людей будет необходимость пересекать линию соприкосновения, например, раз в полгода для верификации. Поскольку самым большим страхом государства является то, что оно будет платить пенсию, а человек умрет и кто ту пенсию вернет (если кто-то будет получать пенсию за умершего человека, – ред.)», – сказала Лунева.

По ее словам, такое упрощение системы снимает необходимость регистрироваться как ВПЛ, существующее на сегодня. Так, человек, у которого регистрация на временно неподконтрольной украинской власти территории, мог бы обратиться в орган Пенсионного фонда и стать там на учет. После этого человек мог бы открыть банковский счет и периодически приезжать верифицироваться. «Наша главная рекомендация, которая касается выплаты пенсий, остается неизменной – это отвязать выплату пенсии от необходимости регистрации внутренне перемещенным лицом» – отметила Ирина Яковлева.

Она напомнила, что регистрация ВПЛ возникла в 2014 году как экстренная мера, которая должна была решить ситуацию в пользу пенсионеров. «Но потом вместо того, чтобы отменить это требование власти начали закручивать гайки. И сейчас уже 5 лет это остается единственной возможностью для пенсионеров, которые заработали это законное право получать пенсии, как и все остальные граждане», – сказала Яковлева.

В то же время она подчеркнула, что выплаты обязательно должны быть на подконтрольной территории, но без привязки к статусу ВПЛ.

Ранее сообщалось, что внутри Кабинета министров Украины пока не пришли к общей точке зрения относительно социальных выплат жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Так, пока не удалось убедить в необходимости выплат Министерство социальной политики и Пенсионный фонд (ПФУ).

Напомним, как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, решение вопроса социальных выплат на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса возможно только в рамках выполнения Минских соглашений. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности.

Как сообщалось ранее, бюджет ПФУ на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

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