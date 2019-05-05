Ситуация в пунктах пропуска утром 5 мая: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 5 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 мая через контрольные пункты въезда-выезда последовало 33,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8236 человек и 1186 транспортных средств;

«Марьинка» – 7439 человек и 1434 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5910 человек и 1144 транспортных средств;

«Гнутово» – 3280 человек и 832 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8350 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 40/35;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 20/30;

«Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Татьяна: «8:01. На Майорск приехали в 6:00. В 7:35 прошли Украину. Машин мало»;

Приходько: «9:37. По состоянию на 09:10 на блок посту 60 автомобилей, 2 автобуса, до 20 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Серега: «7:49. Каргил. В Украину – на мосту. Движения нет».

КПВВ «Гнутово»:

Stanislav: «9:36. Пищевик из Мариуполя, очередь в 10 машин и сама проверка на посту заняли полчаса».

О ситуации на КПВВ «Новотроицкое», «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.