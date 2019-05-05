Здесь втридорога: Как живут беженцы из Донбасса на Урале. Новости

В России полмиллиона граждан Украины получили временное убежище, из них более 300 тысяч получили российское гражданство – такие данные предоставило МВД РФ. Так, многодетная семья Грубик из временно неподконтрольного украинской власти Харцызска (Донецкая обл.) в 2014 году бежали на Урал, сообщает «Настоящее время».

Сейчас семья живет в селе Кочневское (Свердловская обл.). У Светланы и Александра 13 собственных детей. Старшей дочери, Анжелике, уже 21, младшему – Артуру – еще нет и двух месяцев.

На Урале семья Грубик живет уже пятый год. По словам Светланы, «сепаратисты перекрыли выезды в Украину, поэтому семья решила податься в Россию». Тем более, что там предлагали помощь. Чтобы спасти детей, все имущество пришлось оставить. «Если детей много, еще и с сумками – кто нам будет помогать? Ничего, все там осталось. Приехали – ни вещей, ни ложки, ни подушки, ну, вообще ничего. Все сами покупали», – говорит женщина.

В России государство предоставило семье Грубик временное жилье в Крыму и возможность добраться до Урала на поезде. Дальше помощь оказывали неравнодушные люди. Жилье в Кочневском купила местная епархия. Она же помогала оформить российское гражданство. Глава местного фермерского хозяйства взял Александра на работу. В остальном семья живет в тех же условиях, что и большинство россиян. Кроме льгот для многодетных семей, никаких дополнительных субсидий они не получают. «Десять тысяч платим мы за отопление. 1700 возвращают. В общем, это одну зарплату надо отдать за коммуналку», – жалуется Светлана.

Семье помогает мать Светланы, которая переехала вместе с дочерью из Харцызска. Пенсионерке Вере Гринченко в России пришлось вновь устроиться на работу охранницей, чтобы помогать семье дочери. Но даже с дополнительным заработком она до сих пор не может привыкнуть к российским ценам. «Здесь втридорога. У нас, я говорю, я 1200 [гривен] получала. Вот я возьму, например, 100 гривен, пошла в магазин, я на 100 гривен могу купить и хлеба, молока, и яиц, и масла сливочного возьму, и пельмени, котлеты я возьму, и детям конфеты я еще возьму. А если перевести вот на русские? Это 300 рублей получается. А что мы можем купить на 300 рублей?», – подсчитывает она.

Как и в родном Харцызске, семья Грубик живет на Урале в основном за счет сада и огорода. Но к местному климату привыкнуть не могут. На Донбассе уже все в цвету, а здесь только сошел снег. Пока семья планирует, что где посадить. «Здесь у нас чеснок, клубничка у нас здесь разрастается. Тоже там вот у нас цветочки. И у нас даже украинский щавель есть. Мы его закупорим. Да. Мы его очень любим», – говорит Вера Гринченко.

Урал стал родиной для четырех детей семьи Грубик. Пока они сидят с мамой дома: в сельском детсаду за одного ребенка нужно платить 2 тыс. руб. в месяц. Лишних 8 тыс. – это почти 100 долларов – в семье Грубик нет. Дети постарше, которые ходят в школу, привыкли к жизни на новом месте. Есть и друзья, и любимое хобби – спорт. «Алина у нас увлекается самбо, Диана тоже увлекается самбо. Они ходят, им нравится, они занимаются. Сын Саша на футбол ходит, Руслан, Давид – они любят футбол», – говорит отец.

Светлана и Александр вернуться в Харцызск уже не мечтают, хотя и до сих пор говорят про Донбасс: «у нас». Мародеры разобрали дом, где жила семья.

На последних выборах президента Украины Грубики уже не голосовали: российское гражданство у семьи с 2016 года. Но и оставшихся родственников и друзей с Донбасса переманивать в Россию не планируют, несмотря на обещание президента РФ упростить выдачу паспортов. Говорят, что все, кто хотел, уже уехали.

Все планы Светланы и Александра теперь связаны с Уралом. Пока основная цель – это расширение жилья, чтобы у каждого ребенка была собственная отдельная кровать.

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