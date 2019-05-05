Около 70 человек: В ОБСЕ рассказали об очереди на получение российского паспорта. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке люди подают документы для получения паспортов Российской Федерации. Об этом в своем отчете сообщают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В неподконтрольном правительству Донецке наблюдатели видели около 70 человек (мужчины и женщины разного возраста) перед зданием на ул. Ходаковского, 10, которые пришли туда, чтоб подать документы для получения паспортов Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По словам наблюдателей, мужчина и женщина (30-39 лет) сообщили команде СММ, что после рассмотрения и одобрения предоставленных ими документов их попросят осуществить платеж на сумму около 1200 российских рублей в финансовом учреждении в Донецке.

Наблюдатели видели перед зданием нескольких представителей СМИ. По наблюдениям команды Миссии, один из руководителей незаконных вооруженных формирований дал интервью, отметив, что желающим получить паспорта Российской Федерации следует предоставить свидетельство о рождении, 8 фотографий и «паспорт», выданный незаконными вооруженными формирования.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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