«Семеновка. 5 мая»: Представлен фильм о бое под Славянском (Видео). Новости

Команда ООО «МЕЙНСТРИМ Пикчерз» при поддержке Министерства информационной политики вместе с пресс-службой Национальной гвардии Украины презентовали 26-ти минутный фильм «Семеновка.5 мая».

Фильм хронологически описывает ход событий вооруженного столкновения украинских силовиков (НГУ, ВСУ и СБУ) и успешную победу над незаконными вооруженными формированиями.

Он основан на рассказах реальных очевидцев, активистов и участников боя, спецназовцев «Омеги», командующего НГУ генерал-полковника Юрия Аллерова и спецназовцев подразделения «Альфа» СБУ.

Тогда против незаконных вооруженных формирований под руководством российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), когда чуть ли не впервые с начала проведения антитеррористической операции применили тяжелое вооружение, выступили бойцы спецподразделения «Омега», калиновского полка оперативного назначения, Западного и Южного территориальных управлений, роты спецназначения столичной бригады охраны дипломатических представительств.

Генерал-полковник Аллеров, который руководил ходом операции в целом, отметил: «Этот бой был не первым боевым столкновением на Донбассе. Но впервые силы противника вступили в организованный и открытый огневой бой с нашими войсками».



29 апреля спецназовцы уничтожили первый блокпост НВФ. Еще ряд блокпостов был ликвидирована 2 мая. На месте вражеских позиций украинские военные установили свои. Сопротивление противника было неорганизованным, многие просто разбегались. Однако опорные пункты в городах противник удерживал надежно, кроме того, начали работать враждебные диверсионно-разведывательные группы.

4 мая НВФ совершили провокацию, которая унесла жизни двух украинских военнослужащих, еще трое были ранены: во время переговоров подразделения десантников с местными жителями один из террористов бросил в военных гранату из-за спины мирных граждан. Так боевики хотели спровоцировать наших солдат к открытию огня в сторону мирного населения. Конечно же, в безоружных людей никто не стрелял.

Утром 5 мая два расчета по 10 военнослужащих калиновского оперативного полка с бойцами спецподразделения СБУ «Альфа» и десантниками вооруженных сил на БТРах двинулись в направлении Славянска. И в районе железнодорожного моста у Семеновки украинские военные попали в засаду.

На помощь им выдвинулась тактическая группа, состоявшая из гвардейцев отряда спецназначения Западного и Южного территориальных управлений, «омеговцев» и спецназовцев киевской посольской бригады.

Бой длился несколько часов. Заняв позиции в жилых домах, противник вел шквальный огонь по украинским военным. Но благодаря умелым действиям спецназовцев НВФ понесли значительные потери – более 40 погибших и 200 раненых, и отступили к промзоне Славянска. При этом украинские военные сохранили жизнь десятков мирных людей, которые находились в населенном пункте. Общая численность украинских сил составляла до 90 военнослужащих.