Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

На Донбассе перед поминальными днями пиротехники проверили более 40 кладбищ. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

На Донбассе перед поминальными днями пиротехники проверили более 40 кладбищ

05.05.19 19:13dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

На Донбассе перед поминальными днями пиротехники проверили на наличие взрывоопасных предметов более 40 кладбищ. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В течение недели силы и средства подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В частности, пиротехническими подразделениями проводились работы по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов территорий Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), а также более 40 кладбищ, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. «Эта работа осуществлялась с целью предотвращения травмирования граждан во время подготовки и проведения поминальных дней», – отмечается в сообщении.

Как сообщается, всего за неделю было обследовано более 100 гектаров территории. Все выявленные взрывоопасные предметы были обезврежены.

Ранее сообщалось, что пиротехники ГСЧС обследовали 33 кладбища в Бахмутском, Марьинском, Волновахском, Ясиноватском районах, на территории Торецкого и Мариупольского городских советов, а также в Авдеевке.

Читайте также:

Комментарии