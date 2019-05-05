На Донбассе перед поминальными днями пиротехники проверили более 40 кладбищ. Новости

На Донбассе перед поминальными днями пиротехники проверили на наличие взрывоопасных предметов более 40 кладбищ. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В течение недели силы и средства подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В частности, пиротехническими подразделениями проводились работы по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов территорий Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), а также более 40 кладбищ, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. «Эта работа осуществлялась с целью предотвращения травмирования граждан во время подготовки и проведения поминальных дней», – отмечается в сообщении.

Как сообщается, всего за неделю было обследовано более 100 гектаров территории. Все выявленные взрывоопасные предметы были обезврежены.

Ранее сообщалось, что пиротехники ГСЧС обследовали 33 кладбища в Бахмутском, Марьинском, Волновахском, Ясиноватском районах, на территории Торецкого и Мариупольского городских советов, а также в Авдеевке.

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