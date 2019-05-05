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На Донетчине от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина. Новости

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Луганская область

На Донетчине от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина

05.05.19 18:18dnews.dn.uaНовости

Фото: ГУ НП в Донецкой области

В Великой Новоселке (Донецкая обл.) в результате взрыва погиб мужчина. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

Инцидент произошел 4 мая. Мужчина принес домой взрывоопасный предмет и начал его разбирать, в результате устройство сдетонировало. 

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с диагнозом множественные осколочные ранения головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей, травматический шок. Тем же вечером мужчина скончался от полученных травм.

В полиции установили, что потерпевший за пределами поселка на берегу реки нашел снаряд, принес домой и начал его разбирать, что и привело к взрыву.

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