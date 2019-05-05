Ситуация в пунктах пропуска днем 4 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Сэр»: «10:11. Горловка-Бахмут полчаса назад. Пешим ходом – сквозняком. Проблема в 14а – не успевают набрать людей на нуле, т.к. из Украины пеших совсем мало. Поэтому за паспортным очередь на два автобуса. Машин в сторону Украины насчитал 59. В обратную сторону на ДНР машин штук 5, пеших только с автобуса. На Украине пусто».

КПВВ «Марьинка»:

Alex: «10:15. Каргил в Донецк 15 машин»;

Alex: «10:44. Уже 25 машин и 4 льготы в Донецк на Каргиле»;

Anna: «11:42. Каргил на выезд – очередь до моста, льгота 10 машин, движение есть»;

Alex S: «12:11. Каргил в Украину 60 обычной и 13 льготы»;

Alexx: «13:07. Каргил в Украину очередь сразу после спуска с моста»;

Андрей: «13:28. На Каргиле в Донецк 43 машины. Льготы 3».

КПВВ «Новотроицкое:

Ксюша: «10:48. Еленовка в сторону Мариуполя льгота 12, основная 40-50»;

Алексей: «10:57. На Еленовке в сторону Украины до 2 туалета и еще машин 10. Движения нет»;

Наталья: «11:51. На 11 часов в Волноваху (пешие) на Еленовке прошли проверку за 30 минут, на Новотроицкое за час. Ехали с Южного»;

Анна: «12:04. Еленовка из Донецка 70 и 20, в Донецк около 30. Движение есть»;

Алексей: «12:11. На Еленовке в сторону Украины до 2 туалета и еще машин 10. Движения нет»;

Виктория: «14:16. Еленовка на Донецк машин 50 и + льгота».

КПВВ «Гнутово»:

Станислав: «10:15. Октябрь из Донецка 10 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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