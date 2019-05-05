В Мариуполе в целлофановом пакете нашли расчлененный труп. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские расследуют убийство мужчины. Об этом сегодня, 5 мая, собщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Труп в целлофановом пакете нашел местный житель на соседнем огороде в частном секторе Приморского района Мариуполя.

Сейчас следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Сыщики развернули комплекс неотложных поисковых мероприятий. Тщательно отрабатывается квадрат совершения преступления.

Факт квалифицированы по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства случившегося, личность потерпевшего и убийцы.

При этом местные жители утверждают, что труп был расчленен.