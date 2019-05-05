Медведчук назвал условие для обмена пленными. Новости

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук готов организовать обмен пленными в течение трех – пяти дней в случае согласия украинской стороны на условия «ДНР/ЛНР». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина»

«Если у господина Зеленского будет политическая воля для того, чтобы освободить наших ребят в Донецке и Луганске, 62 установленных человека, то он может это сделать за 3 – 5 дней. При этом он должен дать добро на освобождение всех установленных Донецком и Луганском в Украине, которые разыскивались – 185 человек», – сказал Медведчук.

Он рассказал, что для последнего обмена пленными 27 декабря 2017 года «Россия и Луганск и Донецк пошли на уступки Украине по моей просьбе, я отстоял эти уступки и отстоял интересы Украины в плане того, что мы не отдаем всех, кого разыскивают и хотят получить в Луганске и Донецке». Он уточнил, что это касалось тех людей, которые не связаны с действиями в АТО и граждан РФ.

По его словам, на тот момент президент Петр Порошенко дал ему гарантии, что следующий этап обмена, который планировался в январе-феврале 2018 года, должен состояться в формате «всех установленных на всех установленных». Впоследствии Порошенко отказался от обмена в таком формате.

Медведчук подчеркнул, что он лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой надавить на Донецк и Луганск для проведения первого этапа обмена и гарантировал условия для проведения второго этапа.

«Я сказал: "Если мы отходим от наших договоренностей, а эти договоренности озвучивал я, то я не хочу ездить в Минск на заседание гуманитарной подгруппы". Тем более, что вопросы обмена там не решаются. Там решались вопросы подготовки к обменам», – заявил Медведчук.

Он утверждает, он готов организовать обмен пленными в течение трех – пяти дней в случае согласия украинской стороны на условия «ДНР/ЛНР», которые включают в списки на обмен граждан России и лиц, не причастных к конфликту на Донбассе.

При этом он подчеркнул, что освобождение пленных от Порошенко и от Зеленского не зависит. «Этим занимается наша партия и я, как представитель партии. В том числе это касается моряков. Я когда встречался с Путиным ставил вопрос об освобождении, а не об обмене. И здесь ни действующий, ни будущий президент никакого отношения к этому не имеет. И здесь спрашивать одного или второго я не собираюсь», – заявил Медведчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»