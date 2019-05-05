Что ждет владельцев «евроблях» после 24 мая. Новости

С 24 мая евробляхеров начнут наказывать за нерастаможенные автомобили: штрафы будут зависеть от длительности просрочки, а потому владельцам, которые хотят остаться со своей машиной, стоит поторопиться с принятием определенных мер, сообщает «Сегодня».

Владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим людям либо работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма будет колебаться от 8,5 до 170 тысяч гривен

Льготный период растаможки «евроблях» закончился еще в конце февраля и теперь автовладельцы, которые не успели все сделать вовремя, вынуждены платить полную сумму.

Если пребывание на территории Украины в режиме временного въезда составит до 10 суток, штраф составит 5100 грн, до 20 суток – 17 тыс. грн, до 30 суток – 85 тыс. грн, больше 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация транспорта.