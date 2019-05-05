По горячим следам: В Мариуполе задержали подозреваемого в жутком убийстве. Новости

Патрульные полицейские Мариуполя (Донецкая обл.) по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает патрульная полиция Донецкой области.

«На соседском огороде выявили окровавленный пакет с фрагментами человеческого тела», – такое сообщение поступило сегодня в патрульную службу.

Прибыв на место в садовое общество в Приморский район, инспекторы опросили заявительницу. Женщина сообщила, что видела, как ее сосед выходом из дома с окровавленный пакетом, а когда увидел ее, то бросив пакет и бросися бежать. В пакете находились фрагменты человеческого тела.

Женщина предоставила детальное описание соседа, и уже через несколько минут на улице Кавказской другой экипаж задержал похожего по писанию человека. Им оказался 34-летний горожанин. В дальнейшем, женщина подтвердила, что именно он человек выбросил пакет накануне.

Для дальнейшее выяснение обстоятельств на место прибыла следователи Приморского отделения полиции.

Напомним, сегодня в Мариуполе в целлофановом пакете нашли расчлененный труп.