Полицейские взяли под охрану все кладбища Мариуполя (Фото). Новости

Все 31 кладбище в Мариуполе и Мангушском районе (Донецкая обл.) находятся под контролем полицейских. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Дорожный поток вокруг кладбищ регулируют патрульные полицейские. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает отдел коммуникаций Центрального отдела полиции Донецкой области.
Ожидается, что места захоронений посетит большое количество людей. Главная задача правоохранителей – не допустить нарушений публичной безопасности.
Так, все кладбища взяты под охрану со вчерашнего дня. Перед этим они были тщательно обследованы взрывотехниками полиции совместно с представителями ГСЧС. «Особое внимание правоохранителей – местам захоронений, расположенным вблизи линии разграничения, в таких населенных пунктах как Сартана, Талаковка и тому подобное», – отмечается в сообщении.
Кроме того, как сообщается, пока одни полицейские дежурят на кладбищах, другие обеспечивают правопорядок на улицах. Пешие, автопатрули, группы быстрого реагирования – на патрулирование вышли максимальные силы полиции Мариуполя. «Их задачи остаются прежними: изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, задержание преступников, раскрытие преступлений "по горячим следам" и мгновенное реагирование на все сообщения граждан», – рассказали в полиции.
Также увеличено количество правоохранителей и на блокпостах, чтобы не допустить попадания на территорию города опасных предметов и веществ.
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