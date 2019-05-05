В Луганской области полицейские отпустили щук, карасей, окуней и раков (Фото). Новости

В Луганской области патрульные полицейские и инспекторы рыбоохранного патруля продолжают следить за соблюдением рыболовами правил рыболовства во время нереста. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает патрульная полиция Луганской области.

Так, общий экипаж патрульных и инспекторов рыбоохранного патруля, во время осмотра участка Северского Донца от поселка Шепилово до Павлоградского моста обнаружили в реке восемь бесхозных рыболовных сетей, установленных рыбаками-браконьерами. Из извлеченных из воды запрещенных орудий лова в естественную среду выпустили щук, карасей, окуней и раков, которые смогут продолжить нереститься и приумножать водные биоресурсы Луганской области.

Также во время патрулирования инспекторами в отношении нарушителей правил рыболовства составлено четыре протокола по части 3 статьи 85 КоАП.

Напоминаем, что во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно в светлое время суток с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ. Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова – три килограмма.