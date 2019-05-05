Диверсанты «ДНР» напали на позиции ВСУ: Один военный погиб. Новости

В зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты. Его тело захвачено представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр бригады.

В сообщении отмечается, что члены НВФ пытались незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив позиций вблизи села Николаевка. Они хотели получить более выгодное для себя положение. Однако передвижение противника было замечено. Морские пехотинцы открыли по ним огонь, вынуждая к отступлению.

«В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающих диверсантов, противник начал обстрел нашей группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца. Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время принимаются все меры по идентификации погибшего мужчины и, в случае подтверждения информации, возвращения его тела.

При этом в «ДНР» заявили, что это их позиции подверглись нападению. Один украинский военный был ранен и умер от полученных ранений во время оказания ему медицинской помощи. Сейчас его тело находится в морге временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.