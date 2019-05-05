Ремонт моста через реку Северский Донец в направлении Святогорска: Что уже сделано (Фото). Новости

В Донецкой области продолжается ремонт моста через реку Северский Донец возле села Богородичное в направлении Святогорска. Работы выполняются по одной полосе движения – вторая открыта для проезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
«По состоянию на 03.05.2019 на объекте заканчиваются работы по защите поверхности балок специальным полимерно-цементным раствором. После нанесения защитного слоя и устройство новых деформационных (температурных) швов, выполняются работы по армированию и бетонированию так называемого "сточного треугольника" (новой железобетонной плиты)», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодня 110 м проезжей части (по одной полосе движения) уже забетонированы.
Также продолжается устройство несъемной опалубки пешеходных тротуаров, которые до ремонта находились в крайне неудовлетворительном состоянии. На очереди – устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что текущий средний ремонт позволит защитить несущие конструкции моста, обеспечить безопасность движения и усовершенствовать систему водоотведения.
Мостовой переход протяженностью 233 погонных метров является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-21 / М-03 / – подъезд к Святогорску, км 6+895 (Славянский район).
Напомним, что на ремонт моста через реку Северский Донец в поселке Богородичное будет потрачено 30,4 млн грн.
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